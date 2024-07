Bol geeft kort voor Spelen visitekaartje af met Europees record: 50,95

Femke Bol heeft twee weken voor de Olympische Spelen blijk gegeven in blakende vorm te verkeren. De Europees en wereldkampioene op de 400 meter horden liep bij wedstrijden in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds voor het eerst onder de 51 seconden: 50,95.

Die tijd betekende een forse verbetering van haar Europese record dat ze in 2023 tijdens een Diamond League-meeting in Londen op 51,45 bracht.

Grote concurrente

De 24-jarige Bol, die dit seizoen nog niet sneller was geweest geweest dan de 52,49 die haar EK-goud opleverde, benaderde met haar tijd bovendien het wereldrecord dat haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone eind juni op 50,65 bracht.

De Amerikaanse, die drie jaar geleden in Tokio de olympische titel veroverde, heeft met 50,68 ook de tweede tijd ooit gelopen op het hordennummer. Op de derde plaats van die eeuwige ranglijst staat nu Bol met haar nieuwe toptijd.

Bonevacia op verkeerde been

Liemarvin Bonevacia dacht even later op de 400 meter ook een record te hebben gelopen en zijn eigen Nederlandse toptijd van 44,48 naar 44,10 te hebben gebracht. De tijdwaarneming had hem echter inde steek gelaten.