Experts kijken kritisch naar beveiliging Trump: 'Waarom werd dat dak niet bewaakt?'

De schutter lag op het dak van een gebouw aan de rand van het terrein waar de campagnebijeenkomst plaatsvond. Volgens de eerste analyses was de afstand tot Trump 120 tot 150 meter en had de man een vrij schootsveld. Hoe hij op dat dak kwam en waarom hij niet door de beveiliging was opgemerkt, wordt nu onderzocht. Meteen na de aanslag werd hij door scherpschutters gedood.

Oud-presidenten worden na hun termijn in het Witte Huis voor de rest van hun leven beschermd door de geheime dienst. Ook hun echtgenoten en kinderen kunnen rekenen op beveiliging. Daarnaast krijgen presidentskandidaten beveiliging van de geheime dienst en is het bekend dat Trump ook persoonlijk beveiligers inhuurt.

Schuur niet bewaakt

In Amerikaanse media werden al snel vraagtekens gezet bij het optreden van de veiligheidsdiensten rond de campagnebijeenkomst. Twee oud-FBI-agenten verbazen zich er bij CNN over dat het dak waarop de schutter zat niet werd bewaakt. "Het was de perfecte plek voor een aanslag", zei een van hen. "Het is het dichtstbijzijnde gebouw met duidelijk zicht op het podium. Ik ben geschokt dat er niemand van de veiligheidsdiensten op dat dak stond."