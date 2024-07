EPA Scherpschutters maken zich klaar voorafgaand aan de bijeenkomst

NOS Nieuws • vandaag, 04:19 Getuigen waarschuwden bewakers voor man met geweer op dak bij campagnerally Trump

Meerdere getuigen dat ze een man met een geweer hebben zien lopen kort voordat het vuur werd geopend op een bijeenkomst van Donald Trump. De persoon zou in een camouflagepak op een dak in de buurt van de rally hebben gekropen.

"We zagen iemand kruipen over het dak van het gebouw naast ons, op 15 meter afstand", zegt een getuige tegen de BBC. "Hij had een geweer, dat zagen we duidelijk."

Deze Trump-aanhanger probeerde de aandacht te trekken van de beveiliging door naar de verdachte figuur te gebaren. "We riepen: 'Hee, er staat iemand op het dak met een geweer', maar de politie had niets door."

"Ik begreep niet waarom Trump maar bleef spreken en hij niet weggehaald werd. Ik stond 2, 3 minuten te gebaren en de geheime dienst stond er maar te kijken. En toen hoorde ik vijf schoten."

Niets bekend over motief

Op beelden is te horen dat er eerst drie schoten werden gelost, gevolgd door een langere barrage. Die tweede reeks was waarschijnlijk een scherpschutter van de beveiliging: de geheime dienst meldt dat de dader is doodgeschoten door bewakers.

De dader bevond zich buiten het gebied dat voor de campagnebijeenkomst was afgezet, op circa 150 meter van de oud-president. Amateurbeelden op sociale media laten een lichaam zien op het dak van een nabijgelegen gebouw. Er is nog niets bekend over de identiteit van de dader of het motief.

CNN Het lichaam van de dader op het dak

Op het podium werd Trump in zijn oor geraakt voordat hij wegdook en werd afgevoerd door lijfwachten. In het publiek werd één persoon doodgeschoten, twee anderen raakten zwaargewond.

Het moment van de schoten:

"De man naast me werd in het hoofd geraakt. Hij was meteen dood, hij viel op de tribune", zegt een getuige uit het publiek. "Een andere vrouw werd in haar voorarm of hand geraakt en toen brak er paniek uit."

De getuige hielp het lichaam van het dodelijke slachtoffer van het podium af te halen. "Er werd een handdoek over zijn hoofd gelegd en we hebben hem weggedragen."