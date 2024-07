Twee weken geen enkele trein rond station Amersfoort

Volgens ProRail zijn de werkzaamheden hard nodig. Veel wissels zijn zo'n dertig jaar oud en toe aan vervanging. Ook gaat de verwarming van de wissels over van gas op elektrisch. Dat is duurzamer en zorgt er volgens ProRail voor dat treinen met een hogere snelheid het station van Amersfoort kunnen binnenrijden en weer vertrekken.

Omreizen of met de bus

Door de werkzaamheden rijden er tot en met zondag 28 juli geen treinen van en naar Amersfoort. Voor reizigers van en naar de stad worden bussen ingezet. Reizigers tussen Utrecht en Deventer kunnen omreizen via Arnhem Centraal. Tussen Utrecht en Zwolle is het advies om via Almere om te reizen.