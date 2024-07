ANP

NOS Wielrennen • vandaag, 06:05 Na plaagstootjes barst strijd Pogi-Vingegaard nu écht los: 'Laat Pyreneeën maar komen' Bart van Dooijeweert

Bart van Dooijeweert



Met de eerste finish bergop in deze Tour de France worden de verhoudingen tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard vandaag pas écht duidelijk. De voorgaande twaalf ritten vormden een boeiend voorspel op de titanenstrijd die in de Pyreneeën gaat losbarsten.

"We zijn hier om de Tour te winnen", zei Merijn Zeeman afgelopen woensdag. Het lijkt een terloopse opmerking van de sportief directeur van Visma - Lease a Bike, als je met Vingegaard de titelverdediger in je gelederen hebt. Maar dat was het niet.

In de eerste anderhalve week van de Tour benadrukte iedereen bij de Nederlandse ploeg dat het een groot vraagteken was hoe goed de Deen zou zijn na zijn zware valpartij in Baskenland.

Maar na de zege van woensdag in de pittige etappe naar Le Lioran veranderde dat. Het vraagteken achter de naam van Vingegaard maakte plaats voor een uitroepteken. Pogacar leek op weg de beslissende klap uit te delen, maar Vingegaard reed een gat van 35 seconden dicht en versloeg zijn concurrent in de sprint.

Verlangen naar de Pyreneeën

Eén ding hebben Vingegaard en Pogacar sowieso gemeen: ze kijken enorm uit naar de Pyreneeën. Pogacar vertelde dat al in de eerste week, na wéér een saaie sprintetappe. "Het is een beetje een gekke Tour. Het begon met een paar leuke ritten, maar ik heb me verveeld in de laatste etappes. Ik kan niet wachten op de echte bergritten."

Sla de carrousel over NOS Profiel van de veertiende etappe

NOS Profiel van de vijftiende etappe

Gistermiddag sprak Vingegaard woorden van gelijke strekking: "We gaan nu een terrein in dat mij beter ligt, daar kijk ik naar uit. Ik voel me erg goed. Hopelijk kunnen we goed herstellen."

Dat herstellen was nodig, nadat Visma vrijdag in wat op papier een sprintetappe was toch aan de bak moest. Adam Yates, een van de knechten van Pogacar, was in de ontsnapping meegeglipt, waarna Visma een lange achtervolging op touw zette om de kopgroep terug te halen.

Plaagstootjes

Het was een voorbeeld van de vele plaagstootjes tussen Visma en UAE Emirates deze Tour, als voorspel op het echte werk dat vandaag losbarst. Eerder weigerde Vingegaard kopwerk te doen in de graveletappe. En na tijdsverlies in de door Pogacar gewonnen rit over de Galibier zeiden ze bij Visma schouderophalend dat ze door de gebrekkige voorbereiding verwacht hadden met 3-0 achter te staan, in plaats van slechts met 1-0.

AFP In zijn gele trui weet Pogacar vele camera's op zich gericht

Gisteren plaagde Pogacars ploeg terug, door nummer zeven van het klassement Yates in de aanval te sturen. "Het pakte dat erg goed uit voor ons. We hoefden vandaag niet veel energie te verbruiken en andere ploegen wel", zei Pogacar.

Vingegaard moest een aantal van zijn knechten onvoorzien hard laten werken. "Natuurlijk was het niet de optimale situatie om Yates in de kopgroep te hebben, we wilden niet dat hij terug zou keren in het klassement. Dus moesten we hem terughalen."

Corona?

Ondanks de vermoeide benen in de laatste rit voor de Pyreneeën begint Visma toch met een mentale opsteker. Pogacar verloor met Juan Ayuso namelijk een van zijn belangrijkste helpers. Volgens Spaanse media zou de klimmer hebben opgegeven met corona of een ander virus, dat gezien het groeiende aantal mondkapjes rondwaart in het peloton.

AFP Vingegaard met mondkapje, bij de ploeg van Pogacar doen ze er niet aan

Ook daarmee verschillen beide ploegen behoorlijk van elkaar. Visma was een van de eerste teams in deze Tour met mondkapjes en schudt geen handen met buitenstaanders, om elk risico maar te vermijden. Bij UAE is er totaal geen angst voor besmettingen. In voorgaande jaren liet de ploeg zelfs renners zonder symptomen in koers na een positieve coronatest.

Dat Ayuso corona zou hebben, werd overigens ontkend door ploegleider Mauro Gianetti van UAE: "Hij voelde zich niet goed, maar niets serieus. Het was de vermoeidheid, zijn spieren wilden niet meer."

Pogacar zelf vond het vooral "jammer" om een ploeggenoot te verliezen. "Het is een kleine klap, maar het team zal in orde zijn voor de Pyreneeën. Yates en Joao Almeida zijn erg goed, dat is meer dan genoeg."

Herstel Vingegaard, vermoeidheid Pogacar?

Met een voorsprong van 1.14 minuut op Vingegaard begint Pogacar aan het Pyreneeën-tweeluik. Zeker nu Vingegaard steeds beter lijkt te worden naarmate de valpartij in Baskenland verder achter hem ligt, belooft het een echte titanenstrijd te worden. Ook omdat bij Pogacar wellicht de vermoeidheid van de Giro d'Italia gaat opspelen. Al zegt hij daar zelf nog niets van te merken.

"Ik heb me in de training meer op de echte bergritten voorbereid dan op de voorgaande etappes in de Tour", verzekerde Pogacar. "Laat de Pyreneeën maar komen."