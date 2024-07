Tot 34 jaar cel opgelegd voor moord op presidentskandidaat Ecuador

Een rechtbank in Ecuador heeft vijf mensen veroordeeld tot celstraffen van 12 en 34 jaar voor hun betrokkenheid bij de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio. Hij werd vorig jaar augustus doodgeschoten in de hoofdstad Quito na een toespraak op een campagnebijeenkomst, twee weken voor de verkiezingen. De schutter werd na de aanslag gedood bij een vuurgevecht.

Kort na de moord op de 59-jarige Villavicencio werden meerdere mensen opgepakt, voornamelijk Colombianen. Zeker twee van hen werden gelinkt aan de Los Lobos-drugsbende. Villavicencio werd bedreigd. Hij uitte geregeld kritiek op de relatie tussen de drugskartels en de overheid, een onderwerp waar hij eerder ook in zijn werk als journalist aandacht aan besteedde.

Wapens en motoren

De man die de opdracht zou hebben gegeven voor de moord is veroordeeld tot een celstraf van 34 jaar. Carlos Angulo zou vanuit de gevangenis via een videoverbinding orders hebben gegeven aan de huurmoordenaars. Angulo zat vast voor een misdrijf dat hij eerder had begaan.