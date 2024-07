Man gearresteerd vanwege vondst van koffers met twee lichamen in Bristol

De Britse politie heeft een man aangehouden vanwege de lugubere vondst van twee koffers met menselijke resten in Bristol, in het zuidwesten van Engeland. Het gaat om iemand anders dan degene waar de politie naar op zoek was. De verdachte die nu is opgepakt is een 36-jarige man uit Londen. Waar hij van wordt verdacht, is niet bekend.