Klaver in persoonlijk record tweede op Diamond League in Monaco

Lieke Klaver heeft twee weken voor de Olympische Spelen haar persoonlijk record op de 400 meter flink verbeterd. De 25-jarige atlete liep bij Diamond Leaguewedstrijden in Monaco de volle ronde in 49,64 seconden, zeventien honderdsten onder haar vorige toptijd.

Klaver toonde in het Stade Louis II een enorme verbetering ten opzichte van haar vorige optreden in de Diamond League. Waar ze zondag in Parijs niet meekon met de snelste vrouwen van de wereld, liep ze in Monaco ruim een seconde sneller.