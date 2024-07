Politie houdt militair aan die gewapend Nijmeegs winkelcentrum binnenliep

Een gewapende militair is rond de middag aangehouden bij winkelcentrum Hatert in Nijmegen. De man liep vanmorgen in zijn uniform met een geweer het winkelcentrum binnen, waarop omstanders de politie belden.

De woning van de man is doorzocht. In het huis zijn volgens de marechaussee geen wapens of munitie gevonden. Het wapen dat de man bij zich had, bleek onklaar gemaakt.