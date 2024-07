ANP Foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 11:42 • Aangepast vandaag, 12:37 Studentes in Russische regio krijgen 100.000 roebel als ze kind krijgen

Vanaf volgend jaar krijgen vrouwelijke studenten in de Russische regio Karelië geld als ze een kind krijgen. Het is een van de plannen om het geboortecijfer in het land op te krikken.

Russische vrouwen onder de 25 jaar die voltijds studeren aan een lokale universiteit of hogeschool, krijgen 100.000 roebel als ze bevallen van een gezond kind. Dat is omgerekend zo'n 1050 euro. Studentes die een tweeling krijgen, ontvangen een dubbele vergoeding. Als het kind tijdens de bevalling overlijdt, wordt er niks uitgekeerd.

Vanaf het tweede kind kregen vrouwen voor elk kind al een vergoeding van omgerekend 4900 euro. Die vergoeding werd al in 2007 geïntroduceerd om het geboortecijfer in Rusland te verhogen. Met de nieuwe premie voor studentes hoopt Karelië ook vrouwen over de streep te trekken die nu vanwege hun studie wachten met kinderen. Wie eerder begint, krijgt meer kinderen, is de achterliggende gedachte.

De Russische bevolking krimpt, tot ontzetting van president Poetin. Gemiddeld krijgen vrouwen in het land 1,5 kind. Dat is niet voldoende om de bevolking op peil te houden. Volgens de VN is daarvoor minimaal een geboortecijfer van 2,1 nodig.

Correspondent Geert Groot Koerkamp: "Sinds de Tweede Wereldoorlog is het geboortecijfer in Rusland steeds verder gedaald. Voor president Poetin is dat altijd een belangrijk thema geweest. Hij wil het geboortecijfer opkrikken, onder meer met dit soort financiële injecties. Volgens experts kunnen financiële maatregelen het geboortecijfer iets verhogen, tot bijvoorbeeld 1,6. Maar het streven om aan het eind van deze eeuw een geboortecijfer van 1,8 te hebben, zal waarschijnlijk nooit worden gehaald. Poetin heeft eerder dit jaar betoogd dat gezinnen met drie of meer kinderen "de norm" zouden moeten worden in Rusland. Ook klinkt bijvoorbeeld in het parlement kritiek op mensen die geen kinderen willen. Sommigen zien dat als een 'ideologie' die vanuit het Westen wordt opgedrongen en die moet worden bestreden."

In Kaliningrad, in het westen van Rusland, krijgen studentes en vrouwen die net zijn afgestudeerd al een vergoeding als ze moeder worden. Ook op landelijk niveau wordt gesproken over dergelijke initiatieven. In mei is in het parlement een voorstel ingediend om alle Russische vrouwen onder de 25 jaar 200.000 roebel te geven als ze een baby krijgen.

Ook de toegang tot abortus wordt ingeperkt. Zo is het de laatste jaren moeilijker geworden om abortuspillen te krijgen en zijn er plannen om abortussen in privéklinieken te verbieden. Ook is het in sommige regio's strafbaar om vrouwen te overtuigen om een zwangerschap af te breken.