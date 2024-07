Migrantenboot slaat om op Kanaal, zeker vier doden

Migranten proberen geregeld illegaal vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië te komen, vaak in onzeewaardige bootjes. In april kwamen nog vijf mensen om toen hun boot zonk , onder wie een meisje van 7. Zij waren vertrokken vanaf een strand niet ver van Boulogne-sur-Mer.

Gevaarlijke route

Het aantal mensen dat de oversteek niet overleeft, stijgt. Vorig jaar kwamen er in totaal twaalf mensen om. Halverwege dit jaar waren er al zeker veertien mensen verdronken. De zee is hier onstuimig en het Kanaal is bovendien een drukke vaarroute.

In totaal arriveerden er volgens Britse cijfers dit jaar zo'n 14.000 migranten via het Kanaal. Zo kwamen er de afgelopen week vanuit Frankrijk in totaal zeven boten aan in Groot-Brittannië, met bijna 500 mensen aan boord.