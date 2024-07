NOS Etappe 13

Etappe 13: sterke vluchters kunnen sprinters hak zetten richting Pau

De sprinters zullen hopen op een nieuwe kans in Pau, maar de dertiende etappe van deze Tour de France is zeer verraderlijk. Avonturiers kunnen vandaag zomaar verrassen en de sprinters voorblijven.

De beginfase van de etappe is dan wel relatief vlak en makkelijk te controleren, maar de laatste vijftig kilometer worden verreden op glooiend terrein. Er volgen ook nog twee beklimmingen van de vierde categorie, die stiekem nog best lang en steil zijn. Beide hellingen zijn tussen de anderhalf en twee kilometer lang aan ruim zes procent stijging gemiddeld.

NOS Profiel van de dertiende etappe

De etappe doet in veel opzichten denken aan de achttiende etappe van de Tour van 2023, van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse. De Alpecin-Deceuninck-ploeg van Jasper Philipsen probeerde toen kilometers lang om de vier koplopers terug te pakken, maar zonder succes. En dat terwijl die etappe op papier makkelijker te controleren was dan deze rit.

Toch werd de laatste rit-in-lijn met aankomst in Pau 'gewoon' een massasprint. In 2018 won Arnaud Démare de etappe op een iets makkelijker parcours dan dit jaar.

Herinneringen aan gele Alaphilippe

De finishplaats wordt beter herinnerd door de heroïsche tijdrit van Julian Alaphilippe in 2019. Na twaalf ritten stond de heuvelspecialist aan de leiding van het algemeen klassement, waardoor hij zijn rit tegen de klok in de gele trui mocht aanvangen. Hij had een minuut voorsprong op zijn naaste belager Geraint Thomas en veel mensen verwachtten dat de Brit in ieder geval tijd goed zou maken op de Fransman.

Niets bleek minder waar. Alaphilippe reed een geweldige tijdrit in de zuid-Franse stad en was de snelste, waardoor hij de etappe won. Het werd een memorabele Tour voor Alaphilippe, die na achttien ritten nog altijd geletruidrager was. Het Franse volk hoopte eindelijk een nieuwe Franse Tourwinnaar te hebben. Uiteindelijk zakte hij door het ijs, maar die tijdrit bleef memorabel.

Een nieuw verhaal dient zich aan op vrijdag. Het is de op een na laatste sprintkans deze Ronde van Frankrijk en dus zullen de snelle mannen die nog niet gewonnen hebben extra gretig zijn. Onder anderen oud-winnaar Démare, Pascal Ackermann en Wout van Aert staan in dat rijtje.

Weer Girmay, of toch de vlucht?

Zij zullen wel af moeten rekenen met de in deze Tour succesvollere sprinters Philipsen, Dylan Groenewegen en Biniam Girmay. Die laatste hoopt stiekem dat hij helemaal niet voor de zege gaat strijden in Pau.

De meest dominante sprinter van deze Tour focust zich intussen namelijk volledig op de groene trui en hoe meer renners voor het peloton finishen, hoe minder punten de andere sprinters kunnen pakken. Voor Girmay is het helemaal niet gunstig als hij kan strijden voor de etappezege, zoals hij vertelde na zijn overwinning in de twaalfde etappe.

2:26 Girmay voelt zich 'supersnel' in het groen: 'Vooral in mijn hoofd'

Dat betekent dat andere ploegen moeten controleren, waardoor ze de rode loper uitrollen voor Girmay en zijn ploeg. In de twaalfde etappe nam de ploeg van Philipsen nog het heft in handen, maar die ploeg is gisteren twee renners kwijtgeraakt en heeft dus minder troepen om in te zetten.

Dit alles zorgt voor een perfect scenario voor sterke hardrijders die vanuit de vroege vlucht voor de ritzege willen gaan. Types als Jasper Stuyven of Jonas Abrahamsen bijvoorbeeld. Abrahamsen zat vorig jaar in de bewuste rit naar Bourg-en-Bresse ook mee en rijdt dit jaar een geweldige Tour. Misschien wil Stefan Küng nog een keer de motor aanslingeren als voorbereiding op de Olympische Spelen.

Al met al kan er veel gebeuren in de rit naar Pau. Wie durft aan te vallen, maakt zeker een kans... maar dat schreven we ook over etappe twaalf.