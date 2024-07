AFP Immigranten uit Libië en Tunesië bij het Italiaanse eiland Lampedusa

NOS Nieuws • vandaag, 18:05 Illegale migratie naar EU flink gedaald, minder boten naar Italië en Griekenland

Het aantal mensen dat illegaal naar de Europese Unie komt is in de eerste zes maanden van 2024 met bijna een derde gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens voorlopige gegevens van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex kwamen er van 1 januari tot eind juni ongeveer 94.000 illegale immigranten naar de EU, een afname van 30 procent. De meeste illegale migranten komen uit Syrië, Mali en Afghanistan.

Die daling is opvallend. Vorig jaar bereikte het aantal illegale migranten dat naar de EU kwam een piek, met zo'n 380.000 mensen, het hoogste aantal sinds 2016. Vooral via de mediterrane routes nam het aantal illegale migranten toen toe.

Uit de nieuwe gegevens van Frontex blijkt dat migratie via die route het afgelopen half jaar juist sterk is gedaald. Via het centrale Middellandse Zeegebied (van bijvoorbeeld Tunesië en Libië naar Italië en Griekenland) ging het aantal waargenomen migranten met 61 procent omlaag en via de Westelijke Balkan met 72 procent.

Tunesiëdeal

Frontex geeft geen verklaringen voor die daling. Mogelijk speelt de Tunesiëdeal een rol. In 2023 kreeg de Tunesische president Saied honderden miljoenen euro's van de EU in ruil voor het tegenhouden van migranten in zijn land. Sindsdien lijkt het steeds minder migranten te lukken om vanuit Tunesië de oversteek naar Italië te maken.

Correspondent Heleen D'Haens over de cijfers: "Al sinds begin dit jaar valt het op dat er zowel uit Libië als uit Tunesië flink minder bootjes Italië bereiken. Experts vinden het te vroeg om te concluderen dat dat een direct gevolg is van de Tunesiëdeal die de EU vorig jaar sloot met president Saied. Ook het weer speelt immers een rol: de Middellandse zee was dit voorjaar onstuimiger dan vorig jaar. Wel is duidelijk dat er in Tunesië iets veranderd is. De kustwacht daar houdt dit jaar duidelijk meer en strengere controles. Dat wil trouwens niet zeggen dat de migranten in Tunesië nu beter af zijn. Nog steeds worden racistische klopjachten gehouden op zwarte mensen. Ook is er veel bewijs dat het Tunesische regime systematisch groepen migranten dumpt in de woestijn om te voorkomen dat ze naar Europa reizen."

Ondanks de daling van het aantal illegale migranten dat via de centrale Middellandse Zee naar Europa komt, is dit nog wel de meest gebruikte route. Het afgelopen half jaar maakten bijna 26.000 illegale immigranten de overtocht, voor zover Frontex heeft kunnen waarnemen. Het gaat vooral om Tunesiërs, Syriërs en Bengalen.

Canarische Eilanden

Op andere routes neemt het aantal illegale migranten juist wel toe. De grootste toename constateerde Frontex op de zogeheten West-Afrikaanse route, die naar de Canarische Eilanden voert. Bijna 20.000 migranten bereikten de eerste zes maanden de eilanden, meer dan twee keer zoveel als in de eerste zes maanden van 2023. Toen ging het om 7692 mensen.

Een andere migratieroute die populairder is geworden, loopt via het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het gaat om de route over land en zee van Turkije naar Griekenland, en via Bulgarije en Noord-Cyprus naar Griekenland. De eerste zes maanden van dit jaar bereikten bijna 25.000 illegale immigranten via deze route Europa, een stijging van 75 procent.