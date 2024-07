BBC De Britse politie heeft de brug waar de koffers zijn gevonden afgesloten

NOS Nieuws • vandaag, 16:52 Klopjacht in Bristol na vondst koffers met vermoedelijk menselijke resten

In de stad Bristol, in het zuidwesten van Engeland, zijn twee koffers met vermoedelijk menselijke resten aangetroffen. De politie kreeg rond middernacht een melding over een man met een koffer, die zich verdacht zou gedragen op een hoge hangbrug.

De man was al verdwenen toen agenten ter plaatse kwamen. De koffer lag er wel. In de buurt vond de politie een tweede koffer.

Klopjacht

De Britse autoriteiten doen naar eigen zeggen al het mogelijke om de man te vinden. Zo is onder meer een helikopter ingezet, melden lokale media.

"We snappen dat dit onrust veroorzaakt in de gemeenschap", zegt de politie in een verklaring. "Onze prioriteiten zijn het vinden van de man die de koffers naar de brug bracht, de overledenen identificeren en hun nabestaanden informeren."

Agenten zijn nu in contact met een taxichauffeur die de man naar de brug zou hebben gebracht. De taxi is in beslag genomen en wordt onderzocht.

Wegen en paden rondom de brug zijn voor onderzoek afgesloten. Forensische autopsie moet meer duidelijkheid geven over de inhoud van de koffers.