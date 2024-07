Colombia klopt Uruguay en is finalist Copa América, Núñez betrokken bij zware vechtpartij

Colombia heeft de finale van de Copa América bereikt. De ploeg van bondscoach Néstor Lorenzo trok als tiental tegen Uruguay een 1-0 voorsprong over de streep. Colombia neemt het in de finale van zondag op tegen titelverdediger Argentinië.

Lerma zorgde in het Amerikaanse Charlotte in de 39e minuut voor het enige doelpunt. De assist was van James Rodríguez, zijn zesde van het toernooi. Daarmee neemt de Colombiaan het record over van Lionel Messi, zijn tegenstander in de finale die ooit tot vijf assists in één Copa América kwam.