Wekdienst 11/7: Herdenking genocide Srebrenica • Plastic Soup Surfer in Parijs

Goedemorgen! Vandaag worden de duizenden slachtoffers van de genocide in Srebrenica herdacht. En Plastic Soup Surfer Merijn Tinga pleit in Parijs voor het invoeren van statiegeld.

Eerst het weer: een groot deel van de dag is het droog met een afwisseling van wolken en zon. Wel kan lokaal een kortdurend buitje overtrekken. Het wordt 20 tot 24 graden en de wind waait matig.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

"Voetbal gaat echt kapot door zulke beslissingen van een videoscheidsrechter." Dat zei bondscoach Ronald Koeman na afloop van de verloren wedstrijd tegen Engeland. Volgens Koeman raakte Dumfries Kane's voet bij het proberen te blokken van de bal. Het leidde tot de gelijkmakende penalty door de spits. "Laten we het niet over de scheidsrechter hebben..."

In Dortmund zijn rondom de verloren EK-wedstrijd enkele confrontaties geweest tussen Engelse en Nederlandse fans. Daarbij zijn vijf personen lichtgewond geraakt. 26 mensen zijn aangehouden. Ondanks deze incidenten is de politie "grotendeels tevreden" over het verloop van de dag.