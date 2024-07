NOS Etappe 12 is een rit voor sprinters die ook een stukje kunnen klimmen.

NOS Wielrennen • vandaag, 06:07 Etappe 12: Heuvelachtige rit, maar wel kansen voor de sprinters

In etappe elf zaten de meeste hoogtemeters in het slot, vandaag zit het meeste klimwerk in het begin van de rit. Na drie colletjes van de vierde categorie, zijn de laatste vijftig kilometer relatief vlak.

Maar of het gaat eindigen in een massasprint in finishplaats Villeneuve-sur-Lot is de vraag, want de snelle mannen zullen het waarschijnlijk zwaar krijgen met het verteren van het heuvelachtige parcours.

De tweede van drie beklimmingen voert naar de oude vestingstad Rocamadour, een plek waar Jonas Vingegaard uitstekende herinneringen aan heeft.

NOS Profiel van de twaalfde etappe

In Rocamadour zette Vingegaard twee jaar geleden namelijk een vet uitroepteken achter zijn eerste Tourzege. Niet eens door te winnen.

De voorsprong van de Deen in de tijdrit op concurrent Tadej Pogacar was zo groot, dat hij het in de laatste kilometers rustig aan kon doen en zijn trouwe helper Wout van Aert de dagzege gunde.

Op de finish wachtte Van Aert zijn kopman in tranen op, na de finish viel Vingegaard in de armen van zijn vrouw Trine en dochter Frida.

Normaal gesproken zou vandaag ook een dag zijn voor Van Aert, maar na zijn nare valpartij van gisteren - waarbij hij een diepe snee in zijn arm opliep - is het al een hele prestatie als hij zich kan mengen in het wedstrijdverloop.

Girmay, Philipsen of toch iemand anders?

Biniam Girmay heeft al aangetoond de iets zwaardere sprintetappes goed aan te kunnen en geldt dan ook vandaag als een van de favorieten voor de etappezege.

De 24-jarige Eritreër van het bescheiden Intermarché-Wanty was deze Tour al twee keer de sterkste: in etappe drie en acht.

Maar ook Jasper Philipsen liet zien zijn vorm weer te pakken te hebben. Met wereldkampioen Mathieu van der Poel als luxe-sprintaantrekker was Philipsen in de tiende etappe de rapste.

"Het was heel dominant wat de Alpecin-ploeg liet zien", vertelde Marcel Kittel, veertienvoudig etappewinnaar in de Tour, afgelopen maandag in De Avondetappe. "Dit is de Philipsen die we van vorig jaar kennen."

Volgens Kittel was de sprintzege van Philipsen een typisch voorbeeld van team effort, en dus niet enkel en alleen te danken aan Van der Poel. "Maar Mathieu heeft in de kritische finalefase zeker heel veel bijgedragen. Hij heeft zijn werk perfect gedaan, precies wat het team van hem verwacht."

Maar, zo zag Kittel, de verschillen tussen de sprinters zijn klein deze Tour. Dus kan het de twaalfde etappe zomaar weer een andere ritwinnaar opleveren.

De finishplaats van vandaag, Villeneuve-Sur-Lot zal bij de Nederlandse wielerfans wellicht een belletje doen rinkelen. In die plaats boekte Erik Dekker namelijk in 2000 zijn eerste zege in een Touretappe.

Dekker zou er later die Tour nog twee aan toevoegen. In 2001 bracht hij zijn totaal in de Ronde van Frankrijk op vier. Altijd als aanvaller. Want wie durft aan te vallen, maakt vandaag zeker een kans.