Ontslagen wethouders mogen toch weer terug naar Berkelland

In samenwerking met

De gemeenteraad van Berkelland stuurde Arjen van Gijssel (CDA), Gerjan Teselink (VVD) en Betsy Wormgoor (PvdA) weg nadat zij in een raadsdebat bij wijze van protest waren opgestaan tegen grensoverschrijdend gedrag. Dat werd door meerdere partijen in de Achterhoekse gemeente gezien als persoonlijke aanval op Boer, schrijft Omroep Gelderland .

Het rapport ging over voormalig wethouder en de lokale D66-leider Han Boer. Een externe partij onderzocht zijn gedrag op de werkvloer, gebaseerd op gesprekken met 26 ambtenaren. Boer wordt in het rapport een "agressor" genoemd. Verder staat er dat zijn gedrag bij "een aanzienlijk deel van de medewerkers leidt tot een gevoel van onveiligheid". Boer spreekt alle aantijgingen tegen.

Onacceptabel

Naar aanleiding van het rapport stonden de drie wethouders tijdens een raadsdebat op bij wijze van protest tegen grensoverschrijdend gedrag, om steun uit te spreken aan de ambtelijke organisatie. Dat viel bij meerdere raadsleden in verkeerde aarde.

"Het publiekelijk veroordelen en te schande zetten van een mederaadslid is voor ons onacceptabel", verklaarde BBB-raadslid Evelien Daalwijk toen. Een meerderheid van de raad steunde een motie van wantrouwen, waarna de drie wethouders op staande voet werden ontslagen.

Spijt van wegsturen

Medewerkers, de ondernemingsraad en de directie van de gemeente Berkelland stelden in een gezamenlijke verklaring dat aanwezige medewerkers "massaal steun hebben betuigd" aan de drie wethouders door allemaal te gaan staan en luid te applaudisseren. "Is dit wat er gebeurt als je opstaat tegen grensoverschrijdend gedrag?", schrijven ze in hun bericht.