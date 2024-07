AFP Rybakina in actie op Wimbledon

NOS Sport • vandaag, 15:45 Rybakina met speels gemak naar halve finales Wimbledon, ook Krejciková door

Jelena Rybakina (WTA-4) heeft voor de tweede keer de halve eindstrijd op Wimbledon bereikt. De toernooiwinnares van 2022 was in Londen met 6-3, 6-2 veel te sterk voor Jelina Svitolina.

Rybakina treft nu de Tsjechische Barbora Krejciková (WTA-32), die Jelena Ostapenko (WTA-14) klopte in twee sets: 6-4 en 7-6 (4).

Krejciková presteert de laatste jaren wisselend op grand slams. De dubbelspecialiste won in 2021 weliswaar Roland Garros, maar werd dit jaar in de eerste ronde op het Franse gravel uitgeschakeld. Op Wimbledon kwam ze nog nooit verder dan de vierde ronde.

EPA Krejciková viert haar zege op Ostapenko

De Oekraïense Svitolina (WTA-21), die in 2019 en 2023 de halve finales haalde, deelde met een break in de openingsgame Rybakina nog wel de eerste tik uit, maar leverde zelf ook direct haar service in en zag de Kazachse daarna alleen maar beter worden.

Rybakina had weliswaar moeite om haar eerste service in te slaan, maar toch kreeg Svitolina geen enkele breekkans meer. De Kazachse imponeerde met haar returns en forehands en was in een uur klaar met de pupil van coach Raemon Sluiter.

Hoogst geplaatst

Van de vier halvefinalisten is Rybakina is de hoogste geplaatste speelster; Iga Swiatek en Coco Gauff werden al uitgeschakeld en Aryna Sabalenka trok zich terug. De oud-winnares gaf na afloop aan dat ze mooie herinneringen heeft aan haar zege in 2022, maar was er niet happig op om de favorietenrol op zich te nemen.