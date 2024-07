Oproep Kinderombudsman: blijf na scheiding samen ouders voor je kinderen

Kinderen van gescheiden ouders zijn negatiever over de band met hun ouders dan kinderen van ouders die nog bij elkaar zijn. Ook op andere vlakken heeft een scheiding een negatieve impact op het leven van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman onder 7500 Nederlandse kinderen over een periode van acht jaar.

Kalverboer zegt dat er te lang is gedacht dat de impact van een scheiding op kinderen wel meevalt. "Maar kinderen vertellen ons dat ze veel last hebben van een scheiding. Ze zeggen dat ze vooral hun ouders missen, fysiek of mentaal. De afwezigheid van een goede relatie met de ouders kan een kind voor het leven tekenen."

40.000 kinderen per jaar

De Kinderombudsman vraagt iedere twee jaar aan kinderen tussen de 8 en 18 jaar hoe het met hen gaat. Daar zijn ook vragen bij over hun ouders of opvoeders, zoals of ze het gevoel hebben dat ouders of opvoeders geïnteresseerd in ze zijn en of ze het goede voorbeeld geven.