In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 14:55 Man (73) op terrein van veroordeelde wapenhandelaar in Hulten opgepakt

De politie heeft vanochtend in het Brabantse Hulten een 73-jarige man aangehouden. Volgens Omroep Brabant is de aanhouding verricht op het terrein van de veroordeelde wapenhandelaar Jan B. Of de aangehouden verdachte B. zelf is, wil de politie niet bevestigen.

De politie meldt dat de verdachte is gearresteerd bij een inval op de Hulteneindsestraat. Het is niet duidelijk waar de man van wordt verdacht. Ook de aanleiding van de politieactie is niet bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek.

Volgens Omroep Brabant gaat het om het terrein van B., die zelf ook 73 jaar is. De regionale omroep schrijft dat er op het adres vaker invallen zijn gedaan. Zo werd bij een actie in 2021 een drugslab aangetroffen.

Bekende van politie en justitie

Jan B. is een bekende van de politie en justitie. In 2017 werd hij veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en zeven maanden voor wapenhandel. Daarnaast is hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het laten verdwijnen van het lichaam van een voormalig lid van motorclub No Surrender.

Later werd die straf ingetrokken wegens gebrek aan bewijs. Ook kreeg hij een voorwaardelijke straf voor het bedreigen van de voormalige burgemeester van de gemeente Gilze-Rijen.