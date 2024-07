NOS Voetbal • vandaag, 13:59 • Aangepast vandaag, 15:14 Supporters nemen Dortmund over, Oranjemars begint om 16.30 uur

1:05 Welkom in Dortmund: de stad kleurt Oranje

Van links naar rechts, van west naar oost. Vele in oranje kleding gehulde fans zijn vandaag de grens met Duitsland overgestoken om bij de halve finale van het EK te zijn tussen Nederland en Engeland. De KNVB verwacht dat er rond de 75.000 Oranjefans in de Duitse stad aanwezig zullen zijn.

In de stad laten de Nederlanders zich het bier goed smaken. Volgens een fan is het middel om de zenuwen te bedwingen.

Het is duidelijk dat er heel wat vrije dagen zijn opgenomen om erbij te zijn. "Hoe vaak komt dit nou voor?", vraagt een supporter retorisch. "En dan is het ook nog eens in Dortmund. Een win-winsituatie."

Er wordt niet alleen gedronken en op terrassen gezeten. Er wordt ook gehost en luidkeels gezongen.

Georganiseerde festiviteiten in Dortmund

De festiviteiten in Dortmund begonnen om 13.00 uur op verschillende locaties. Op Friedensplatz is er een fanzone ingericht. Daar komen meerdere artiesten optreden. Dat plein is inmiddels vol.

De start van de Oranje-fanwalk is met een kwartiertje vervroegd en begint om 16.30. De Kleppingstrasse is het startpunt.

Voetbalfans zonder een wedstrijdkaartje kunnen in het Westfalenpark naar de wedstrijd kijken. Op deze locatie zijn vanaf 13.00 uur ook al activiteiten en optredens.

Veel supporters waren er al vroeg bij om files te ontlopen. "We hebben een zenuwlijer achterin zitten, die wilde al om 03.00 uur weg", zegt een van de Oranje-aanhangers. Een andere fan zegt dat ze om 05.00 uur is opgestaan. "Veel te vroeg voor mij."

Niet iedereen die naar Duitsland is gegaan, heeft kaartjes voor de wedstrijd. Zij kiezen ervoor om de wedstrijd in de stad te beleven: "Lekker op het pleintje staan." Anderen zijn niet alleen vroege vogels, maar ook geluksvogels, want die zijn erbij in het stadion.

Het was niet alleen op de weg druk, ook de treinen kleuren oranje. "We zijn om 07.00 uur vertrokken. Het kratje staat onder de tafel", roept een lid van een enthousiaste groep Oranjefans. "We zijn er om 11.00 uur, dus dan gaan we inchecken in de Airbnb en de stad verkennen."

Extra controles grenspolitie De Rijksoverheid waarschuwt voor extra reistijd omdat de Duitse politie grenscontroles uitvoert vanwege het EK. In het reisadvies wordt benadrukt dat er een geldig identiteitsdocument (paspoort of ID-kaart) meegenomen moet worden. "Let op: een Nederlands rijbewijs geldt in Duitsland niet als officieel identiteitsdocument."

De fans hebben vertrouwen in een goede afloop. "6-0", roept de een. Een ander stelt zich wat meer bescheiden op. "Een nulletje of vier. Vier keer Weghorst."

