Jonge Nederlandse wetenschapper wint prijs van Europees Octrooi Bureau

De testkit is vooral geschikt om bij een patiënt met een urineweginfectie vast te stellen welke bacterie dat heeft veroorzaakt. Een arts kan daaruit afleiden welk antibioticum nodig is om de infectie te bestrijden.

Nu worden nog vaak antibiotica voorgeschreven zonder dat daar een goede diagnose aan vooraf is gegaan. Dat is een gevaar, omdat bacteriën mede door overmatig gebruik resistent worden tegen antibiotica. "Om de werkzaamheid van bestaande antibiotica te behouden, moeten we ze op de juiste manier gebruiken", zegt Niemeijer. "Onze test is ontwikkeld om dat mogelijk te maken."