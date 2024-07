NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:55 Wekdienst 10/7: EK-halve finale Oranje tegen Engeland • Tweede dag NAVO-top

Goedemorgen! Vanavond speelt het Nederlands elftal in de halve finale van het EK Voetbal tegen Engeland. En in Washington wordt de tweede dag van de NAVO-top gehouden.

Eerst het weer: Het is vandaag wisselend bewolkt en er komen enkele buien voor. Vooral in het oosten is er een kleine kans op onweer. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op het EK voetbal in Duitsland wordt de tweede halve finale gespeeld tussen Nederland en Engeland. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te volgen via de NOS app, NOS.nl, NPO 1, NPO Start en NPO Radio 1. Naar verwachting reizen zo'n 75.000 Nederlandse supporters naar Dortmund. Als Oranje wint, speelt het zondag in Berlijn de finale tegen Spanje.

In Washington begint het inhoudelijke deel van de NAVO-top. Vooral militaire hulp aan Oekraïne staat hoog op de agenda. Voor Nederland zijn premier Schoof en de ministers Veldkamp (Buitenlandse Zaken) en Brekelmans (Defensie) aanwezig.

In de Tour de France zoekt het peloton het Centraal Massief op waar de Pas de Peyrol wordt beklommen. De bergrit, met zes gecategoriseerde beklimmingen, belooft aanval en spektakel. De etappe is vanaf 12.25 uur live te volgen via de NOS app, NOS.nl, NPO 1, NPO Start en NPO Radio.

Dit is er vannacht gebeurd:

De Amerikaanse president Biden heeft in zijn openingsspeech bij de NAVO-top in Washington onderstreept dat Oekraïne in de komende maanden leveringen van meer luchtverdedigingssystemen kan verwachten.

Ook zei Biden dat zijn land Oekraïne zal bevoorraden met munitie voor die systemen en dat de Oekraïners kunnen blijven rekenen op steun van de VS.

Er werd scherp gelet op Biden, na zijn warrige optreden in het debat met Trump, maar bij de start van de NAVO-top oogde hij fel en strijdlustig. Hij las zijn toespraken wel volledig van de autocue.

Ander nieuws uit de nacht:

Adviesraad: Nederland moet inzetten op 'CO2-verwijdering', niet alleen met bomen: omdat de temperatuurgrens van 1,5 graden waarschijnlijk overschreden zal worden, moet Nederland nu al investeren in manieren om kooldioxide weer uit de lucht te halen.

'Nederlandse bende betrokken bij drugsgeweld Noordrijn-Westfalen': drugscriminelen zouden betrokken zijn geweest bij meerdere explosies en bij een recente gijzeling in Keulen.

En dan nog even dit:

Vier jaar later dan eigenlijk de bedoeling was, is gisteren om 16.00 uur lokale tijd in Frans-Guyana de eerste Europese Ariana 6-raket succesvol gelanceerd. De raket heeft tien kleine satellieten aan boord. Het wordt gezien als een belangrijke stap voor het Europese ruimtevaartprogramma. Nederland heeft meegebouwd aan de raket.

Fijne woensdag!