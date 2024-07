NOS Het EK-programma van 10 juli

NOS Voetbal • vandaag, 06:18 Guten Morgen EURO 2024: Oranje tegen bekritiseerde Engelsen, Van Breukelen op middenstip

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijd staat er vandaag op het programma?

Vanavond staat de tweede halve finale van dit EK op het programma: Nederland-Engeland. Dat is een strijd met veel historie, zowel op als naast het veld.

Denk bijvoorbeeld aan de Nederlands-Engelse oorlogen in de 17de en 18de eeuw, die werden afgesloten met de Glorious Revolution waarmee onze eigen Willem III koning van Engeland werd. Het was echter niet alleen maar haat en nijd tussen beide landen: in dezelfde periode 'ruilden' we de kolonie Nieuw Amsterdam (het latere New York) voor Suriname.

Op voetbalgebied gaan de gedachten direct naar twee iconische EK-ontmoetingen. Nederland won in 1988 in de groepsfase met 3-1 dankzij een hattrick van Marco van Basten, de Engelsen namen in 1996 wraak voor die dikke nederlaag: 1-4.

De Oranjeselectie kende een rommelige aanloop naar de halve finale. Gisteren werd er getraind met een fitte selectie van 26 man, waarna het de bedoeling was dat de trein naar speelstad Dortmund werd gepakt. Vanwege een verkeersstremming moesten spelers en staf vervolgens last-minute het vliegtuig nemen, waardoor de persconferentie met bondscoach Ronald Koeman moest worden afgelast.

In Dortmund zal het vandaag ook allerminst rustig worden. De KNVB verwacht in de Duitse stad minstens 75.000 Nederlanders, die in drie fanzones terecht kunnen en vanaf 16.45 uur massaal zullen meelopen in de oranjemars. Vanaf de Kleppingstrasse loopt het Oranjelegioen zo'n 3,5 kilometer in een vrijwel rechte lijn naar het stadion van Borussia Dortmund.

In de lokale horeca bereidt men zich al flink voor op de oranje massa's. Cafés slaan enorme hoeveelheden bier in en hotelovernachtingen kosten in sommige gevallen tien keer zoveel als normaal.

Nederland-Engeland bij de NOS, vooruitblik met Van Breukelen Nederland-Engeland (21.00 uur) is te volgen via meerdere NOS-kanalen. Op NPO 1 begint de voorbeschouwing om 20.00 uur met daarna een live-verslag van de wedstrijd. Verder is de halve finale te volgen via een stream en een liveblog op NOS.nl en op NPO radio 1. Voor blinden en slechtzienden is het duel van Nederland met audiodescriptie te volgen op NPO 1 Extra. Speciale aandacht is er ook voor oud-doelman Hans van Breukelen. De voormalig Oranje-international, die in 1988 Europees kampioen werd, blikt woensdagavond vanaf de middenstip in het Signal Iduna Park met verslaggever Jeroen Stekelenburg vooruit op Nederland-Engeland.

In Engeland durft men niet te optimistisch te zijn over het duel met Oranje. Hoewel de Engelse media overwegend positief zijn over hun eigen spelers, wordt bondscoach Gareth Southgate verweten dat hij er niet het maximale uit haalt.

"Engeland moet het maar op intuïtie doen", schreef The Guardian gisteren spottend over het ontbreken van een duidelijk plan. "Hoe bereid je je daarop voor als Nederland? Engeland kan ongeveer elke speler op elke manier inzetten."

0:33 Engelse journalisten over Nederland-Engeland: 'We zijn overlevers geworden'

Bij BBC Sport neemt analyticus Micah Richards het op voor Manchester City-speler Phil Foden, die dit EK nog niet heeft kunnen uitblinken. "Dit is een tactisch probleem, geen spelersprobleem", zegt Richards, waarmee hij niet heel subtiel naar Southgate wijst.

Richards' collega Jamie Carragher, eveneens oud-international, is explicieter in zijn kritiek. In The Telegraph schrijft hij: "Gareth Southgates team daalt af naar het niveau van middelmatige teams en brengt het dan ternauwernood tot een goed eind. Engeland spot met voetballogica."

'Nederland moet bang zijn voor strafschoppen'

Is het dan allemaal negatief rond de Engelse nationale ploeg? Niet bepaald. De Engelsen geven hoog op van hun penaltynemers. Mocht het vanavond na 120 minuten nog gelijk staan, dan zien de Engelsen zichzelf als favoriet.

Dat is niet gek met nemers die bijzonder goede cijfers noteren als het gaat om rake strafschoppen, zoals Harry Kane, Ivan Toney, Cole Palmer en Jude Bellingham. Allen hebben ze minstens 88 procent van de penalty's in hun carrière benut, waarbij Palmer en Bellingham zelfs nog een perfecte score hebben.

