Ronald van den Heerik Peter Heijkoop, de beoogd burgemeester van Leiden

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 23:01 Peter Heijkoop voorgedragen als nieuwe burgemeester van Leiden

Peter Heijkoop (41) is voorgedragen als burgemeester van Leiden. Vanaf september vervangt Heijkoop de tijdelijke burgemeester Peter van der Velden. Dat is vanavond bekendgemaakt in de gemeenteraad van de stad.

Op dit moment is Heijkoop nog locoburgemeester en CDA-wethouder in Dordrecht, schrijft Omroep West. Hij is ook lid van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarvoor was hij vijf jaar lang gemeenteraadslid van Dordrecht.

Hij noemt het een "enorm grote eer" dat hij is voorgedragen als burgemeester van een "wonderschone stad". "Een bijzondere dag", zei hij in de Leidse raad. "Ik weet sinds drie kwartier dat ik uw nieuwe burgemeester mag zijn. Ik sta hier met enige verlegenheid, in een van de mooiste raadszalen van het land."

Op X heeft CDA-partijleider Henri Bontenbal zijn felicitaties aangeboden aan Heijkoop.

Zoektocht van een jaar

De stad zocht een jaar lang naar een nieuwe burgemeester, nadat Henri Lenferink vorig jaar in september was vertrokken. Hij had de functie twintig jaar lang vervuld en was geruime tijd de langst zittende burgemeester van Nederland. De afgelopen maanden spraken verschillende raadsleden de voorkeur uit voor een vrouw als burgemeester.

Maar Heijkoop kwam als beste uit de sollicitaties en versloeg daarmee de 25 andere kandidaten. Op 19 september, ongeveer een jaar na het aftreden van Lenferink, is de beëdiging van de nieuwe burgemeester gepland. De tijdelijke burgemeester Van der Velden neemt dan afscheid.