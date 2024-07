Proshots Suzanne Bakker

NOS Voetbal • vandaag, 20:53 Coach Bakker na vertrek bij Ajax aan de slag bij AC Milan

Coach Suzanne Bakker vervolgt haar loopbaan bij de voetbalvrouwen van AC Milan. Ze tekent in Italië een contract voor twee jaar.

Bakker kreeg in januari te horen dat haar aflopende contract bij Ajax, waar ze twee seizoenen aan het roer stond, niet verlengd zou worden.

Goede prestaties in de Champions League

Een verrassende keuze van de Amsterdamse club, omdat de vrouwen van Ajax afgelopen seizoen goed presteerden in de Champions League. Ajax overleefde een loodzware groep en schopte het tot de kwartfinale. Daarin werd het uitgeschakeld door Chelsea.

Bakker werd in haar eerste seizoen als hoofdtrainer bij Ajax kampioen in de eredivisie. In het voorbije seizoen werden de Amsterdammers in de competitie tweede achter FC Twente en won de club de beker.

Zelf was Bakker ook verrast over de breuk met de club, waar ze begon als trainer van het talententeam. "Ik had het eerlijk gezegd niet zien aankomen en het zelf uiteraard graag anders gezien", zei Bakker destijds.

Nederlandse speelsters

AC Milan is sinds 2018 met een vrouwenteam actief in de Serie A. In Milaan treft Bakker twee Nederlandse speelsters: keepster Selena Babb en aanvalster Chanté Dompig.