Geen windmolens in natuurpark IJsseldelta om weidevogels te beschermen

De provincie Overijssel heeft besloten geen windmolens te plaatsen in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dat doet de provincie om de weidevogels in het gebied te beschermen. Hun broedgebied zou door de plaatsing van de windmolens in gevaar komen.

De IJsseldelta ligt in de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland en de Flevolandse gemeente Noordoostpolder. In 2005 is het gebied aangewezen als Nationaal Landschap. Dat is een gebied met een volgens de overheid unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie.