Geroutineerde Vekic maakt einde aan Wimbledon-sprookje qualifier Sun

Donna Vekic heeft voor het eerst op een grandslamtoernooi de halve finales bereikt. De 28-jarige Kroatische (WTA-37) was op het gras van Wimbledon met 5-7, 6-4, 6-1 te sterk voor qualifier Lulu Sun (WTA-123).

De Nieuw-Zeelandse had tot dit toernooi slechts één grandslampartij gespeeld - begin dit jaar op de Australian Open, eveneens als qualifier - maar van enige zenuwen was geen sprake. Integendeel, in de boeiende eerste set hield juist de 23-jarige Sun op de belangrijke punten het hoofd koel.