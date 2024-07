AFP Etappe 10

NOS Wielrennen • vandaag, 07:35 Etappe 10: wordt het sprinten geblazen of een waaierslagveld zoals in 2013?

Wordt het de derde van Biniam Girmay, de tweede van Mark Cavendish of Dylan Groenewegen of weet toch Jasper Philipsen zijn favorietenstatus nog waar te maken deze Tour de France?

Gezien de geringe hoogtemeters in de tiende etappe, is de kans groot dat het een sprintersbal gaat worden vandaag. Maar als de wind verkeerd staat, kan het ook zomaar een waaierslagveld worden.

Vergelijkbaar met elf jaar geleden

Net zoals in 2013 gebeurde, toen het parcours vergelijkbaar was met dat van vandaag.

De Tour werd elf jaar geleden in Saint-Armand-Montrond, ook vandaag de finishplaats, op stelten gezet door de renners van QuickStep en Belkin (met Bauke Mollema en Laurens ten Dam), met Alejandro Valverde die bijna tien minuten verloor. De laatste 62 kilometer zijn dezelfde als in de route van elf jaar geleden.

NOS Profiel van de tiende etappe

"Het kan waaieren in Saint-Amand-Montrond", weet ook oud-renner en analist Stef Clement, eveneens doelend op de bewuste rit in 2013. "Die waaierrit van Belkin, terwijl zij in het algemeen klassement niks te zoeken hadden."

Clement vertelt dat in de etappe van vandaag de laatste 60 kilometer door behoorlijk open gebied gaan. "Dus daar durft het nog weleens te waaien. Een sprint is zeker niet onmogelijk, maar het is toch ook weer opletten."

Girmay in vorm

Als de wind geen rol speelt in de tiende etappe, is de kans aanwezig dat Girmay voor zijn derde ritzege van deze Tour gaat. Want dat de 24-jarige Eritreeër in vorm is, werd in de eerste Tourweek wel duidelijk.

NOS Biniam Girmay in de groene trui

Zijn eerste twee etappezeges smaken bij zijn ploeg (Intermarché-Wanty) naar meer, want ook de groene puntentrui zit inmiddels stevig om de schouders van Girmay. Maar, zo haalt zijn Nederlandse ploeggenoot Mike Teunissen een cliché uit de kast: "Nice is nog ver."

"Zeker met de puntentelling in de Tour, waarbij het een enorm verschil maakt of je wint of tiende wordt." Als Girmay een aantal keer als tiende eindigt in sprintetappes, kan het er volgens Teunissen plotseling helemaal anders uitzien.

"Desalniettemin hebben we een goede ploeg om hem elke keer in stelling te brengen en laat hij zelf ook wel zien dat hij zijn mannetje staat. Dus het ziet er goed uit en we gaan er vol voor om het groen thuis te brengen."

Maar of Girmay momenteel echt de beste sprinter van de Tour is? Teunissen: "Ik denk nog steeds dat Jasper Philipsen of Dylan Groenewegen in een rechte lijn nog net iets meer topsnelheid hebben. Hij nadert ze in dat soort sprints al wel, én alles wat een beetje lastiger is, is helemaal perfect voor hem. Dus hij is in elk geval de meest complete sprinter."

