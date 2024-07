AFP Zjenja Berkovitsj en Svetlana Petritsjoek in de rechtbank

NOS Nieuws • vandaag, 19:24 Zes jaar cel voor Russische theatermakers om 'rechtvaardigen terrorisme'

Twee Russische theatermakers hebben van de rechtbank in Moskou zes jaar cel gekregen vanwege het "rechtvaardigen van terrorisme" in een toneelstuk. Opvallend, want het toneelstuk ging over IS-strijders en heeft eerder een Russische theaterprijs gekregen. Meer waarschijnlijk is daarom dat de straf is opgelegd omdat een van de makers kritiek had op de Russische invasie in Oekraïne.

Het gaat om theaterregisseur Zjenja Berkovitsj en toneelschrijver Svetlana Petritsjoek en hun toneelstuk Finist, de wakkere valk. Het stuk, dat dateert uit 2019, gaat over Russische vrouwen van IS-strijders die geronseld worden om naar Syrië te gaan. Het stuk is gebaseerd op een Russisch sprookje en is dus al gemaakt voor de "speciale militaire operatie", zoals de Russische overheid de oorlog in Oekraïne noemt.

De twee theatermakers zitten al een jaar in voorarrest. Regisseur Berkovitsj is een tegenstander van de inval in Oekraïne en heeft daar meerdere gedichten over geschreven. Kritiek leveren op de oorlog is riskant.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp: "Ruim honderd mensen waren naar de militaire rechtbank gekomen on Berkovitsj en Petritsjoek een hart onder de riem te steken. De aanwezigen werd streng gemaand geen geluid te maken, op straffe van vervolging. De verslagenheid was groot toen het vonnis weerklonk. Een geëmotioneerde advocaat zei dat de rechter en de openbaar aanklager de rest van hun leven met dit vonnis moeten leven. "Deze vrouwen zijn volkomen onschuldig." Tijdens het proces hebben vele getuigen - onder wie acteurs, actrices en theaterspecialisten - steeds betoogd dat hun toneelstuk zonder enige twijfel geen terrorisme rechtvaardigt, maar juist vrouwen waarschuwt niet in de klauwen van IS te vallen."

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de theatermakers gehandeld uit "ideologische overtuiging", ze zouden radicaal-islamitische ideeën hebben. Berkovitsj heeft in de rechtszaal gezegd dat dat nergens op slaat, omdat ze geen affiniteit heeft met de islam. Ze draagt geen hoofddoek, is getrouwd met een niet-gelovige man en gaat regelmatig naar de kerk.