Turn-zussen Lieke en Sanne Wevers mogen weer naar Olympische Spelen

Sanne en Lieke gingen ook naar Rio de Janeiro in 2016 en Tokio in 2021. Sanne won goud in Rio, maar in Tokio ging het niet zo goed. Zij viel toen af bij de kwalificatierondes.

De vorige Olympische Spelen waren in een moeilijke periode voor de zusjes. Hun vader, die ook hun trainer was, mocht namelijk niet mee naar die Spelen. Hij werd ervan verdacht dat hij zich gewelddadig had gedragen in de turnwereld. Later zei de rechter dat hij niet schuldig was. Na Tokio hebben Lieke en Sanne een pauze genomen van het turnen.