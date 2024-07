Wekdienst 8/7: Dick Schoof naar Brussel • Rustdag in Tour de France

Eerst het weer: De dag begint met zon. Vanmiddag komen er meer stapelwolken en in het noorden valt nog een enkele bui. Het wordt 19 graden direct aan zee tot 22 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 4. Later op de dag neemt van het zuiden uit de bewolking verder toe.