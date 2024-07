Schilder stoot in regen kogel naar Nederlands record tijdens Fanny Blankers Koen Games

Op eigen bodem was Schilder een maand voor de Olympische Spelen een aantal grote namen de baas. De Amerikaanse Chase Jackson veroverde onder haar meisjesnaam Ealy goud tijdens de wereldkampioenschappen van Eugene (2022) en Boedapest (2023). Ze bleef in Hengelo steken op 20.07 meter. Ook regerend olympisch kampioene Lijao Gong uit China had met 20.00 meter het nakijken.

De weersomstandigheden in Hengelo deerden Schilder allerminst. "Het was mentaal even lastig om in de regen te moeten stoten. Maar ik heb het weten om te zetten. Dat was belangrijk, want nu weet ik dat ik in de regen ook ver kan stoten. Verder dan ooit, zelfs. Van mij mag het vanaf nu elke dag regenen."