AFP Lulu Sun is de eerste Nieuw-Zeelandse in de kwartfinales

NOS Sport • vandaag, 18:14 • Aangepast vandaag, 21:24 Nieuw-Zeelandse Sun stunt met kwartfinaleplek, emotionele Keys geeft geblesseerd op

Tranen vandaag op Wimbledon. Eerst bij Madison Keys nadat ze op moest geven tegen Jasmine Paolini, later op de avond waren er ook vreugdetranen. Lulu Sun, de nummer 123 van de wereldranglijst, plaatste zich ten koste van de Britse thuisfavoriete Emma Raducanu (ATP-135) voor de kwartfinales en was haar emoties niet de baas. De vreugdetranen biggelden over haar wangen.

Sun is de eerste Nieuw-Zeelandse in de kwartfinales op Wimbledon. Ze won van Raducanu met 6-2, 5-7 en 6-2. Raducanu moest in de derde set behandeld worden door de fysiotherapeut en daarna kon ze de wedstrijd niet meer ombuigen.

Keys moet opgeven

Roland Garros-finaliste Jasmine Paolini is op Wimbledon voor het eerst doorgedrongen tot de kwartfinales. De Italiaanse (ATP-7) leek op weg naar de uitgang, maar zag op 6-3, 6-7 (6), 5-5 de Amerikaanse Madison Keys (ATP-12) de strijd staken vanwege een blessure.

Keys besefte dat er een unieke kans was om de kwartfinales te halen en verliet huilend de baan. Er waren ook tranen bij de Nieuw-Zeelandse Lulu Sun

Ook Donna Vekic bereikte bij haar tiende deelname aan het hoofdtoernooi voor de eerste keer de kwartfinales. De nummer 37 van de wereld was in een partij die regelmatig stillag vanwege de regen met 6-2,1-6 en 6-4 te sterk voor Paula Badosa. Vekic treft nu Sun in de kwartfinales.

AFP Madison Keys moest opgeven in kansrijke positie

Paolini startte messcherp. Ze viel bijna elke bal succesvol aan en liep snel uit naar 4-0. Keys brak de Italiaanse terug, maar kreeg in de tweede set pas vat op haar. Bij 1-5 leefde Paolini plots op, al kwam ze in de tiebreak uiteindelijk toch tekort.

De harde slagen van Keys braken in de slotset langzaam maar zeker het pantser van Paolini, die vermoeid raakte. Keys kwam op 5-2, maar de genadeklap uitdelen lukte haar niet. Een blessure noopte de zichtbaar emotionele Keys tot opgeven.

Paolini speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen Emma Navarro en Coco Gauff.