Titelverdediger Alcaraz klopt Humbert en is door naar kwartfinales Wimbledon

Carlos Alcaraz heeft op Wimbledon de kwartfinales bereikt. De titelverdediger uit Spanje had zijn handen vol aan de Fransman Ugo Humbert: 6-3, 6-4, 1-6 en 7-5.

Alcaraz, de nummer drie van de ATP-ranking, speelde in de derde ronde een vijfsetter tegen de Amerikaan Frances Tiafoe en kon ook in de andere partijen niet freewheelen. Hij won twee sets, maar kwam daarna in het nauw.