Hassan zet streep door tien kilometer niet bij FBK Games vanwege storm

Sifan Hassan heeft besloten af te zien van de 10.000 meter die ze zaterdagavond zou lopen bij de FBK Games in Hengelo. De 31-jarige atlete meldde zich kort voor de race af. Ze achtte het vanwege de storm die op het moment van de wedstrijd over het stadion trok niet raadzaam zich aan de 25 ronden te wagen.

Hassan wilde bij de FBK Games, net als een jaar eerder, beide afstanden in één weekeinde combineren. Welke nummers ze in olympisch Parijs loopt maakt ze op 30 of 31 juli kenbaar, als de Zomerspelen al enkele dagen aan de gang zijn.

In de Franse hoofdstad is de Nederlandse startgerechtigd op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter én de marathon. Hassan overweegt een of meerdere baannummers te combineren met de klassieke 42.195 meter. Een andere optie is om alleen op de baan te lopen of zich alleen te richten op de marathon.