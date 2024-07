Swiatek blijft op Wimbledon steken in derde ronde, Zverev wel naar achtste finales

Swiatek, die nog nooit verder dan de kwartfinales kwam in Londen, begon nog prima aan de wedstrijd. Met sterk spel was ze veel te goed voor Poetintseva, die in de vier eerdere duels met de Poolse geen set wist te winnen.

Jelina Svitolina drong op indrukwekkende wijze door tot de vierde ronde. De nummer 21 van de wereld, pupil van coach Raemon Sluiter, was met 6-1, 7-6 (4) te sterk voor Ons Jabeur, de Tunesische verliezend finaliste in 2022 en 2023.

Zverev door ondanks pijnlijke knie

Zverev had last van zijn knie, maar zijn uitstekende services en keiharde forehands hielden hem op de been. In de derde set verloor Zverev slechts twee punten op zijn eigen service, waarvan één in de zinderende tiebreak: 17-15.