Persbureau Heitink Twee beschadigde bussen in Arnhem

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 14:32 Vandaal vernielt ruiten van stadsbussen en trolleybus in Arnhem

In een busremise in Arnhem zijn vannacht vijf stadsbussen en een trolleybus vernield. Vervoersbedrijf Breng kan de bussen voorlopig niet inzetten om passagiers te vervoeren. De politie heeft een 37-jarige verdachte opgepakt.

Een woordvoerder van Breng zegt dat de verdachte de afgelopen nacht het remiseterrein in Arnhem is opgewandeld en daar met veel geweld de bussen onder handen heeft genomen.

"Er zijn vooral veel ruiten ingegooid", zegt de woordvoerder bij Omroep Gelderland. "Er is voor duizenden euro's schade veroorzaakt. De bussen kunnen worden gerepareerd, maar voorlopig kunnen ze niet rijden. De politie is ook nog bezig met onderzoek. Het herstel duurt wel even."

Beweegreden onduidelijk

De politie laat weten dat een man van 37 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden in verband met de vernielingen. Wat zijn beweegredenen waren, is onduidelijk.

"Op het moment van de vernielingen waren er nog collega's aan het werk", voegt de Breng-woordvoerder nog toe. "Die zijn de man gelukkig niet tegengekomen."

In december 2021 pakte de politie twee verdachten op voor het aanbrengen van vernielingen aan stadsbussen in Apeldoorn. Zij hadden twintig elektrische bussen volgespoten met poeder van brandblussers. Daardoor waren ze een dag niet inzetbaar. Ook toen was het motief van de daders onduidelijk.