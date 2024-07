SQ Vision De politie doet onderzoek bij de woning van de vrouw.

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 20:29 Politie onderzoekt dood van 91-jarige Brabantse vrouw, gaat uit van misdrijf

De politie onderzoekt de dood van een 91-jarige vrouw in het Brabantse dorp Eersel. Ze is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie.

Een familielid vond de vrouw vanmorgen in haar woning aan de Midakkers. Een huisarts betwijfelde of ze een natuurlijke dood was gestorven waarop rechercheurs en een forensisch arts haar lichaam onderzochten.

"Alle bevindingen leidden er in de loop van de middag toe dat we ervan uitgaan dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen", aldus de politie.

Agenten hebben met buren gesproken en in het huis is sporenonderzoek gedaan. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw weduwe was en alleen woonde.