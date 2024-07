ANP Het Vaticaan in Rome

NOS Nieuws • vandaag, 17:36 Vaticaan zet ultraconservatieve aartsbisschop de kerk uit na kritiek op paus

Het Vaticaan heeft de Italiaanse aartsbisschop Carlo Maria Viganò uit de kerk gezet. Voor de Rooms-Katholieke Kerk was de 83-jarige Viganò lange tijd de ambassadeur in de Verenigde Staten. De ultraconservatieve aartsbisschop gold als een uitgesproken tegenstander van paus Franciscus.

Viganò, de pauselijke gezant in Washington van 2011 tot 2016, zorgde in 2018 voor opschudding nadat hij beweerde dat paus Franciscus al jaren op de hoogte was van seksueel wangedrag van de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick. Viganò vond dat de paus moest aftreden en noemde hem een "valse profeet" en "dienaar van Satan". Ook riep hij de lijfwacht van de paus op om hem te arresteren.

Het Vaticaan heeft de beschuldigingen aan het adres van paus Franciscus altijd weersproken. De kerk schrijft vandaag in een verklaring dat Viganò met zijn gedane uitspraken het gezag van de paus niet erkent en een scheuring binnen de kerk nastreeft. Viganò wilde niet aan de tuchtprocedure van de kerk meewerken.

In de verklaring van het Vaticaan over de zogenaamde excommunicatie van Viganò werd de paus niet bij naam genoemd, maar het is onwaarschijnlijk dat de straf zonder de goedkeuring van Franciscus is opgelegd.

Vorig jaar ondernam Franciscus actie tegen een andere conservatieve criticus uit de VS. Bisschop Joseph E. Strickland uit Texas werd toen geëxcommuniceerd, nadat hij weigerde af te treden na een ingesteld onderzoek.

Zeldzame sanctie

Het is zeer uitzonderlijk dat het Vaticaan een aartsbisschop de deur wijst. Doorgaans neemt een hoge kerkleider die weg moet zelf ontslag, waarna de paus dat aanvaardt. Waarom de straf pas jaren na Viganò's uitspraken is opgelegd, is niet duidelijk.

Nu Viganò officieel is geëxcommuniceerd mag hij niet meer deelnemen aan de katholieke eredienst, de eucharistieviering of andere kerkelijke plechtigheden. Ook mag hij geen kerkelijke ambten meer vervullen.

Viganò, die vooral communiceert via platform X, heeft vooralsnog niet gereageerd. Vorige week zei hij dat hij had geweigerd deel te nemen aan de tuchtprocedure omdat hij de legitimiteit van de instellingen erachter niet aanvaardde.