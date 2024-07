Policía Ecuador De gevonden wapens en telefoons

NOS Nieuws • vandaag, 13:24 Ecuadoraanse politie redt 49 mensen na ontvoering drugsbende 'Los Lobos'

In Ecuador heeft de politie 49 mensen gered die waren ontvoerd door de drugsbende 'Los Lobos'. Dat meldt de Ecuadoraanse politie op X. Bij de redding werden de politieagenten beschoten door meer dan twintig mensen, maar geen van de agenten raakte gewond.

Los Lobos is een drugsbende die is ontstaan in de gevangenis en daar achter gewelddadige rellen zat. Sindsdien is Los Lobos uitgegroeid tot een bende met 8000 leden, die zich bezighoudt met drugshandel, afpersing, ontvoeringen en huurmoorden.

De havenstad Guayaquil heeft het meest last van het bendegeweld. De ontvoerde mensen werden gevonden in de nabijgelegen mijnregio Azuay. Wie deze mensen zijn en waarom ze ontvoerd werden is niet bekend.

De politie heeft twee verdachten gearresteerd bij de operatie. Naast de vrijgelaten mensen heeft de politie ook kogels, explosieven en telefoons gevonden.

Ecuador kampt al langer met geweld door drugshandel. Verschillende bendes zijn verwikkeld in een gewelddadige strijd om territorium. Het land wordt gebruikt als doorvoerhaven voor cocaïne voor bendes uit landen als Peru en Colombia, waar cocaïne wordt geproduceerd. Ecuador is aantrekkelijk als doorvoerhaven van drugs vanwege de zwakke staat, corruptie en toegang tot de zee.

Dit jaar werd in Ecuador al drie keer een noodtoestand afgeroepen, onder meer door de verdwijning van een bendeleider van de bende 'Choneros', die was veroordeeld voor drugshandel en moord. Bij een noodtoestand kan het leger worden ingezet en ingrijpen in gevangenissen.