15 jaar cel voor mesaanval op Zuid-Koreaanse oppositieleider

Een Zuid-Koreaanse man die begin dit jaar oppositieleider Lee Jae-myung aanviel met een mes, heeft vijftien jaar cel gekregen. De man van achter in de 60 werd veroordeeld voor poging tot moord en overtreding van een kieswet.

Lee was op campagne voor de parlementsverkiezingen van april toen hij in zijn nek werd gestoken. De aanvaller had gedaan alsof hij een handtekening wilde van de politicus.