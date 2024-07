NOS Tour de France etappe 7

NOS Wielrennen • vandaag, 06:54 Etappe 7: klassementsmannen wijzen naar elkaar, wie heeft de beste tijdrit?

Na twee sprintetappes, waarin het peloton als een groot geheel naar de finish kachelde, staan de renners er vandaag alleen voor. In etappe 7 van deze Tour de France krijgen zij een individuele tijdrit voor de kiezen.

De renners verplaatsen zich van Nuits-Saint-Georges naar Gevrey-Chambertin, een rit van 25,3 kilometer met 300 hoogtemeters. Eén keer eerder eindigde een Touretappe in het plaatsje met krap drieduizend inwoners: in 2017 was Marcel Kittel daar de snelste in een massasprint.

Een klein hobbeltje moeten de renners vandaag trotseren, maar daarna volgt een aardig stuk vals plat naar de meet. Een mooie kans voor de klassementsmannen om te laten zien wie de beste benen heeft. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primoz Roglic: ze kunnen allemaal behoorlijk tijdrijden én klimmen.

NOS Profiel van de zevende etappe

"Het wordt interessant. Remco is zeker favoriet", oordeelde geletruidrager Pogacar gisteren. "Hij is de wereldkampioen tijdrijden en heeft al vaak laten zien dat hij iedereen kan verslaan in een tijdrit. Hij is degene om in de gaten te houden, en ik denk dat ik het zelf ook aardig kan doen."

Afgetroefd door Vingegaard

De voorzichtige woorden van Pogacar, die zichzelf niet als favoriet bestempelt, zijn niet toevallig. De laatste keer dat hij en Vingegaard samen een tijdrit reden, werd hij flink afgetroefd door de Deen van Visma-Lease a Bike.

Dat was in etappe 16 van de Tour van vorig jaar. Vingegaard startte twee minuten na Pogacar, maar slaagde er bijna in zijn rivaal in zicht te krijgen. Liefst één minuut en 38 seconden was hij sneller dan de Sloveen in een rit van 22 kilometer, waarmee hij zijn tweede Tourzege veiligstelde.

Wout van Aert, ook een erkend tijdrijder, kwam destijds net tekort voor de dagzege. Hij toonde zich een sportief verliezer en nam figuurlijk én letterlijk zijn petje af voor Vingegaard. Dit jaar aast hij wellicht weer op de dagzege, zo suggereert zijn ploegleider Frans Maassen: "Van Wout verwachten we een goede prestatie."

5:32 Samenvatting etappe 16: Vingegaard vermorzelt Pogacar, wint ruim anderhalve minuut

Maassen zoekt het liefst de underdogpositie op als het om Vingegaard gaat. "Jonas komt natuurlijk van een grote achterstand", zei de ploegleider van Visma-Lease a Bike gisteren. "We hebben het ideale plaatje moeten zoeken om de Tour te kunnen starten. Daarin miste hij wel af en toe een tijdrittraining."

"Ik verwacht van hem een topprestatie", stelt Maassen als Pogacar ter sprake komt. "Hij is de meest complete renner van het peloton op dit moment en gaat zeker heel goed zijn. Maar dat maakt voor ons allemaal niet uit. Wij moeten zorgen dat we ons eigen niveau halen."

Wat denken de experts?

Met meerdere favorieten die zichzelf vooral niet als favoriet willen bestempelen, kan de tijdrit alle kanten op.

NOS-analist en voormalig tijdritspecialist Tom Dumoulin nam de proef op de som en verkende het parcours voor de tijdrit zelf alvast.

3:45 Dumoulin verkent alvast de tijdrit van de zevende etappe

NOS-commentator Stef Clement gaat er goed voor zitten als de tijdrit begint. "Met Roglic als nu nog regerend olympisch kampioen tijdrijden, Evenepoel als wereldkampioen, Pogacar als misschien wel de beste renner ter wereld en Vingegaard die vorig jaar enorm huishield in de tijdrit. Gelijke wapens."

Dumoulin sluit zich daarbij aan, al neigt hij naar Evenepoel als dagwinnaar. "Het is een typisch tijdrijdersparcours. De beste tijdrijder zal hier winnen. Vingegaard en Pogacar zijn tegenwoordig ook wel goed in de vlakke stukken, maar ik verwacht dat Evenepoel een maatje te groot gaat zijn op een parcours als dit."

Een aardverschuiving in het algemeen klassement hoeven we hoe dan ook niet te verwachten, verwacht Michael Boogerd. "Voor een klassementsrenner in topvorm is het parcours niet lastig genoeg om groot verschil te maken. Ik denk dat het een tijdrit is die niet al te veel teweeg gaat brengen voor het algemeen klassement."

Douwe van Hinsbergen en Marjolein Naudé van de Universiteit Utrecht, professors in de geologie, geven tijdens de Tour een aantal mini-colleges in de geologie over de gebieden waar het peloton doorheen rijdt. Vandaag: etappe 7.

2:21 Geologie in de Tour: Tijdrijden langs de duurste wijn ter wereld