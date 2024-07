AFP Starmer bij de bekendmaking van de verkiezingsuitslag

NOS Nieuws • vandaag, 05:18 • Aangepast vandaag, 06:10 Aanstaande Britse premier Starmer na 'landslide victory': nu is het tijd om te leveren

De aanstaande Britse premier Keir Starmer heeft in zijn overwinningsspeech in zijn kiesdistrict gezegd dat het land heeft gestemd voor verandering. "Nu is het voor ons tijd om te leveren. Mensen hier en in het hele land hebben gesproken en ze zijn klaar voor verandering en voor het einde van de politiek voor de bühne", zei de Labourleider die vandaag zijn intrek zal nemen in de ambtswoning Downing Street 10.

De 61-jarige oppositieleider werd zelf herkozen in zijn Londense kiesdistrict Holborn and St Pancras. In de loop van de nacht tekende de monsterzege die gisteravond in de exitpoll was voorspeld, zich af in de uitslagen. Labour won het ene na het andere kiesdistrict, terwijl de Conservatieven het ene na het andere district verloren.

Schrale troost voor de huidige Conservatieve premier Sunak was dat hij zijn zetel in het parlement wist te behouden. Sunak zei dat hij Starmer heeft opgebeld om hem te feliciteren en dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verlies van de Conservatieven.

De Conservatieve minister van Defensie Shapps en Penny Mordaunt, die ooit werd gezien als mogelijke leider van de partij, verloren in hun kiesdistrict en raakten hun parlementszetel kwijt.

Dit was de eerste reactie van Starmer na de overwinning:

De overwinning van Labour wordt wel iets kleiner dan op basis van de exitpoll werd verwacht. Volgens een bijgestelde voorspelling van de BBC haalt Labour geen 410 maar 405 zetels, nog altijd ruim voldoende voor een absolute meerderheid in het 650 zetels tellende Lagerhuis.

De Conservatieven halen volgens de BBC 154 zetels, 23 zetels meer dan in de exitpoll, maar nog altijd de slechtste uitslag uit de 200-jarige geschiedenis van de partij.

De Liberaal-Democraten worden met 56 zetels de derde partij in het Lagerhuis, een winst van 48. De Scottish National Party zakt terug van 48 naar 6 zetels, terwijl het radicaal-rechtse Reform UK met 4 zetels debuteert.

Volgens de exitpoll zou de partij 13 zetels krijgen, maar hoogleraar John Curtice, de deskundige achter de exitpoll, zei direct al dat het zeteltal voor Reform UK nog zeer onzeker was.

De Groenen gaan van 1 naar 2 zetels. De Groene Partij wint Bristol Centrum van Labour.

Premier en Conservatieven-leider Sunak reageert op de verkiezingsuitslag:

Tegenvaller voor Labour is dat de vroegere partijleider Jeremy Corbyn in zijn district Islington North een zetel won ten koste van de Labour-kandidaat. Corbyn deed mee als onafhankelijke kandidaat in het district waarvoor hij al 40 jaar in het Lagerhuis zat. Hij werd in 2020 door Labour geschorst nadat hij volgens de partijleiding niet goed had gereageerd op een rapport over antisemitisme in de partij.

Corbyn bracht zijn overwinning in verband met de oorlog in Gaza. Hij zei dat de kiezers een regering willen die "op zoek is naar vrede en niet naar oorlog, en die niet de verschrikkingen zal toestaan die nu in Gaza plaatsvinden".

Labour lijkt veel islamitische stemmen te hebben verloren door het pro-Israëlische standpunt van Starmer. In Leicester East, waar een derde van de kiezers moslim is, verloor de Labour-kandidaat het van een onafhankelijke kandidaat.