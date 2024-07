Verkiezingen van onvrede: Reform UK krijgt kwart stemmen, Farage gekozen en opkomst laag

Correspondent Arjen van der Horst:

"Na alle schandalen, een stagnerende economie en de enorme wachtlijsten in de zorg, maakt het vertrouwen in Britse politiek een diepe duik. Uit opiniepeilingen blijkt dat 45 procent van de Britse kiezers 'almost never' gelooft dat politici het landsbelang boven hun partijbelang stellen. In 2020 was dat nog 23 procent. Nooit eerder was het wantrouwen in de politiek zo groot.

De desillusie lijkt het grootste onder Conservatieve kiezers. De afgelopen twee jaar vonden een reeks tussentijdse verkiezingen plaats in kiesdistricten die in handen waren van de partij van premier Sunak. De meeste van deze districten gingen naar Labour. Niet omdat Labour ineens zoveel meer stemmen aantrok, maar vooral doordat de Conservatieve stemmer thuisbleef. Dat lijkt nu ook te zijn gebeurd in deze landelijke verkiezingen. Het verklaart waarom de opkomst zo laag is."