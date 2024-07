AFP Reform UK-leider Nigel Farage

NOS Nieuws • vandaag, 00:51 • Aangepast vandaag, 02:34 Verkiezingen van onvrede: Labour wint, Reform UK krijgt kwart stemmen en opkomst laag

De Britse verkiezingen zijn gewonnen door Labour, maar de radicaal-rechtse anti-immigratiepartij Reform UK heeft het verrassend goed gedaan. Volgens de nationale exitpoll krijgt Labour met 410 van de 650 zetels een absolute meerderheid in het Lagerhuis, en wordt oppositieleider Keir Starmer de nieuwe premier. De Conservatieven gaan van 364 naar 131 zetels, de slechtste uitslag uit de 200-jarige geschiedenis van de partij.

Reform UK krijgt 13 zetels, maar is bij de popular vote met een grote voorsprong op de Conservatieven de tweede partij geworden. Labour heeft volgens de exitpoll landelijk 47 procent van de stemmen gekregen, Reform UK 25 procent en de Conservatieve Partij 17 procent. De Groenen en de Liberal Democrats kregen allebei 5 procent van de stemmen.

Winner takes all

In zeteltallen pakt dat heel anders uit. Dat komt doordat in het Britse districtenstelsel het winner takes all-principe geldt: in elk district wordt alleen de kandidaat met de meeste stemmen in het Lagerhuis gekozen. Labour en de Conservatieven hebben districten waarin ze altijd of bijna altijd de grootste zijn. Dat geldt in mindere mate ook voor de Liberal Democrats, die traditioneel sterk zijn in Zuidwest-Engeland, maar niet voor Reform UK en de Groenen.

Dat leidt ertoe dat Reform UK een nog hoger percentage haalt dan de PVV vorig jaar in Nederland, maar toch veel minder zetels dan de Conservatieven krijgt en in zeteltal zelfs maar de vierde partij wordt, achter de Liberaal-Democraten die met hun 5 procent van de stemmen toch nog 61 zetels krijgen.

Overigens is een zeteltal van 13 wel degelijk een doorbraak, die in de peilingen niet was voorzien. De tweede man van de partij, David Bull, zei dan ook direct dat de peilingen verslagen zijn en sprak van een historische doorbraak. Partijleider Nigel Farage noemde het onvoorziene resultaat voor zijn partij 'ongelooflijk'. Farage, die wel jarenlang in het Europees Parlement zat, slaagde er nooit eerder in door te dringen tot het Lagerhuis. Hij krijgt daar nu voor het eerst een nationaal platform.

Historisch lage opkomst

Een ander opvallend aspect aan deze verkiezingen is de historisch lage opkomst van 54,4 procent. Nooit eerder sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in de jaren twintig van de vorige eeuw was de opkomst zo laag. De opkomst lag in de twintigste eeuw altijd boven de 70 procent. In 2001 zakte de opkomst naar 59,4 procent, maar daarna was hij steeds weer hoger. De vorige keer, in 2019, ging 67,3 procent van de kiezers stemmen.

De extreem lage opkomst wijst net als de goede uitslag voor Reform UK op onvrede onder de kiezers, die eerder ook al bleek uit onderzoeken. Veel Britten zijn ontevreden over de toestand van het land, vooral over de slechte staat van de publieke voorzieningen, de toenemende armoede en de slechte prestaties van de economie sinds de Brexit. De Conservatieven worden bovendien afgerekend op het chaotische bestuur en de schandalen van de laatste jaren.

Veel kiezers hebben er weinig vertrouwen in dat het met Labour beter wordt. 45 procent heeft noch in Labour, noch in de Conservatieven vertrouwen. Ze denken dat Labour net als de Conservatieve Partij het partijbelang boven het landsbelang stelt. Labour haalt onder Starmer bijna net zo veel zetels als in 1997 bij de historische verkiezingsoverwinning van Tony Blair, maar van het enthousiasme van toen is nu weinig te merken.

Zeteltal Reform UK onzeker

De exitpoll geldt als zeer betrouwbaar, maar de uitslag kan er ditmaal toch wel iets van afwijken. Hoogleraar John Curtice, de deskundige achter de exitpoll, zegt dat de zeteltallen van Reform UK en de Scottish National Party (SNP) het onzekerst zijn. Reform UK, dat volgens de exitpoll 13 zetels krijgt, heeft in verschillende districten volgens hem een kleine kans om te winnen. Als het erin zou slagen onverwacht veel van die districten te winnen, zou de partij aanzienlijk meer dan 13 zetels krijgen, zegt hij. Maar het is ook mogelijk dat het er minder dan 13 worden.

De SNP gaat volgens de exitpoll van 48 van de 56 Schotse zetels in het Britse Lagerhuis naar 10 zetels. Daarmee zou de nationalistische partij voor het eerst in jaren haar dominante positie in Schotland kwijt zijn. Starner wijst erop dat de SNP in veel districten min of meer gelijk opgaat met Labour en dat de kans bestaat dat het resultaat van de partij in de exitpoll onderschat wordt.