Alamy Limited Bridget Phillipson, kandidaat namens Labour, wint in Houghton and Sunderland South

NOS Nieuws • morgen, 00:51 • Aangepast morgen, 01:03 Eerste uitslagen: Labour wint zetels, Reform UK tweede, maar zonder zetel

Houghton and Sunderland South in Noord-Engeland is het eerste district dat de uitslag van de Britse verkiezingen bekend heeft gemaakt. Labour-kandidaat Bridget Phillipson werd door dit district met 18.847 zetels gekozen in het Lagerhuis. Zij was minister van Onderwijs in het schaduwkabinet van Labour-leider Keir Starmer, en nu zij is gekozen kan zij ook minister van Onderwijs worden in het nieuwe Labour-kabinet.

De overwinning van Labour is in lijn met de nationale exitpoll die een landslide victory voor Labour laat zien. Labour komt volgens de exitpoll op 410 van de 650 zetels, waardoor oppositieleider Keir Starmer in de loop van de dag kan aantreden als de nieuwe premier. De Conservatieve Partij houdt 131 van haar 364 zetels over en boekt de slechtste uitslag uit haar geschiedenis.

Labour won in 2019 ook al de zetels van Houghton and Sunderland South, zij het met minder stemmen. Opvallend hier is het hoge aantal stemmen op de kandidaat van het radicaal-rechtse en populistische Reform UK: 11.668. De Conservatieve kandidaat kwam niet verder dan ruim 5000 stemmen.

Ook in het tweede district dat de uitslagen bekendmaakte, het eveneens Noord-Engelse Blyth and Ashington, won Labour en werd Reform UK groter dan de Conservative Party. Volgens de exitpoll krijgt Reform UK 13 zetels in het Lagerhuis. Dat lage aantal is het gevolg van het districtenstelsel: als Reform UK overal tweede zou worden, zou het 0 zetels krijgen.

Zeteltal Reform UK onzeker

Hoogleraar John Curtice, de deskundige achter de exitpoll, zegt dat de zeteltallen van Reform UK en de Scottish National Party (SNP) het onzekerst zijn. Reform UK, dat volgens de exitpoll 13 zetels krijgt, heeft in verschillende districten volgens hem een kleine kans om te winnen. Als het erin zou slagen onverwacht veel van die districten te winnen, zou de partij aanzienlijk meer dan 13 zetels krijgen, zegt hij. Maar het is ook mogelijk dat het er minder dan 13 worden.

De SNP gaat volgens de exitpoll van 48 van de 56 Schotse zetels in het Britse Lagerhuis naar 10 zetels. Daarmee zou de nationalistische partij voor het eerst in jaren haar dominante positie in Schotland kwijt zijn. Starner wijst erop dat de SNP in veel districten min of meer gelijk opgaat met Labour en dat de kans bestaat dat het resultaat van de partij in de exitpoll onderschat wordt.