Wang klopt hooggeplaatste Pegula en bereikt derde ronde op Wimbledon

De 30-jarige Pegula (WTA-5) moest het gravelseizoen vanwege blessures laten schieten, maar won vervolgens wel op het Berlijnse gras. Na de eerste set werkte ze in de tweede set een break achterstand en in de tiebreak een matchpoint weg.

Wang bleek echter totaal niet van slag door die gemiste kansen. De 22-jarige Chinese walste in de derde set over de Amerikaanse heen. Ze staat nu voor de derde keer op rij in de derde ronde van een grandslamtoernooi.