Swiatek en Jabeur eenvoudig door op Wimbledon, Wang klopt Pegula

Iga Swiatek heeft op Wimbledon de Kroatische Petra Martic zonder al te veel moeite naar huis gestuurd. De Poolse nummer een van de wereld had er twee sets voor nodig: 6-4 en 6-3.

De 33-jarige Martic (WTA-85) kon aanvankelijk aardig meekomen. Bij een stand van 4-4 kreeg ze ook het eerste breekpunt, maar twee games later moest de Kroatische de set alsnog afstaan.

Ook in de tweede set gingen beide tennissters aanvankelijk gelijk op. Alhoewel Swiatek, die op Wimbledon nooit verder dan de laatste acht reikte, niet echt haar superieure kwaliteiten kon tonen.

Toch was de zege onvermijdelijk. Na tachtig minuten had de Poolse sterspeelster haar 21ste opeenvolgende overwinning te pakken.

Jabeur pakt door

Ook Ons Jabeur is door naar de derde ronde op Wimbledon na haar zege op Robin Montgomery. De nummer tien van de wereld was met 6-1, 7-5 te sterk voor de pas 19-jarige Amerikaanse.

De Tunesische - die de laatste twee jaar de finale op Wimbledon verloor - kwam op een 2-0 voorsprong, maar moest meteen de break voorsprong inleveren. Het vervolg van de eerste set verliep eenvoudiger. Ook omdat qualifier Montgomery (WTA-161), die in haar vorige vier partijen dit jaar op Wimbledon zo veel indruk maakte met haar aces, worstelde met haar opslag.

De Amerikaanse herstelde zich in set twee, maar het bleek slechts uitstel van executie.

Wang klopt hooggeplaatste Pegula

De 30-jarige Pegula (WTA-5) moest het gravelseizoen vanwege blessures laten schieten, maar won vervolgens wel op het Berlijnse gras. Na de eerste set werkte ze in de tweede set een break achterstand en in de tiebreak een matchpoint weg.

Wang (WTA-42) bleek echter totaal niet van slag door die gemiste kansen. De 22-jarige walste in de derde set over de Amerikaanse heen. Ze staat nu voor de derde keer op rij in de derde ronde van een grandslamtoernooi.